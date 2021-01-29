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Гринпис выпустил финальный эпизод сериала «РРРеакция»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:54

Российское отделение Гринписа опубликовало финальный эпизод документального сериала «РРРеакция», посвященного климатическому кризису. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Седьмая серия шоу рассказывает о климатическом активизме и людям, которые принимают в нем участие. Эпизод озвучили участник движения Fridays For Future Аршак Макичян, победительница киберфестиваля Rukami Полина Халявина и координатор Гринписа Полина Каркина.

«Сегодня климатический кризис затрагивает жизнь всех людей на планете. Тем не менее действия правительств часто оказываются недостаточными в решении этого вопроса», — считают активисты.

В ролике они объясняют, как можно помочь планете, почему все больше людей присоединяются к борьбе за сохранение экологии и каких следующих шагов они требуют от властей разных стран.

Предыдущий эпизод сериала, посвященный Северному полюсу, вышел в декабре. В нем приняли участие кинокритик Антон Долин, режиссер Александр Федоров и музыкант Вера Кондратьева.

Премьерные выпуски «РРРеакции» появились в сети еще летом. Тогда «Афиша Daily» поговорила о экопривычках и природных катаклизмах с участником проекта — актером Юрием Борисовым.

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