Под Питером девушка выпала из окна. В ее гибели подозревают сожителя

В городе Мурино под Петербургом погибла 22-летняя Ксения Шеренговская, выпав из окна. Друзья девушки заподозрили в ее гибели сожителя, Алексея Павловского, сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ночь на 25 января. Друзья Шеренговской рассказали, что недавно она устроилась на новую работу и отдыхала в гостях у одной из коллег. Хозяйка квартиры предложила им остаться с ночевкой, но Павловский настоял на том, что ему и Ксении нужно домой.

Позже в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина избивает спутницу и тащит ее домой. После случившегося Павловский рассказал, что девушка сама открыла балкон и перелезла через ограждение. Он пытался ее поймать, но одежда выскользнула из рук.

Друзья не верят его словам и отмечают, что в квартире после инцидента нашли клок волос на балконе, а Павловский не сразу вызвал скорую помощь. Вместо этого он позвонил своей матери, прибрался в жилье и спустился вниз, чтобы выбросить мусор.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Подозреваемый отрицает свою вину и заявляет, что в его адрес началась травля и ему приходят сообщения о расправе.