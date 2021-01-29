Райан Рейнолдс пробует себя в разных занятиях в трейлере шоу Snapchat «Ryan Reynolds Doesn’t Know»

Соцсеть Snapchat опубликовала трейлер сериала собственного производства «Ryan Reynolds Doesn’t Know», в котором актер Райан Рейнолдс будет пробовать себя в разных непривычных для него занятиях. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Рейнолдс будет испытывать себя в тех активностях, которым обычно посвящают свой контент популярные блогеры в Snapchat: латте-арт, метание топоров, флористика, маникюр и создание скульптур изо льда.