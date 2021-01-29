В московских Мневниках появится первый в России серфинг-парк. Его начнут строить в 2022 году

Первый в России серфинг-парк «Волна» начнут строить на территории кластера «Мневниковская пойма» в следующем году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, концепция парка подготовлена и проходит процесс согласования. Среди объектов — установка, позволяющая заниматься серфингом на протяжении всего года.