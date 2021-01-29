В московских Мневниках появится первый в России серфинг-парк. Его начнут строить в 2022 году

Первый в России серфинг-парк «Волна» начнут строить на территории кластера «Мневниковская пойма» в следующем году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, концепция парка подготовлена и проходит процесс согласования. Среди объектов — установка, позволяющая заниматься серфингом на протяжении всего года.
Парк будет оснащен уникальной системой генерации волн, а еще в нем сделают песчаный пляж, спа-комплекс, зону для кроссфита, игровые площадки и другие помещения, подчеркнул Загрутдинов.
Всего на территории кластера планируют построить 15 спортивных объектов, в том числе ледовый дворец, футбольные поля, легкоатлетический манеж, центр экстремальных видов спорта, центр керлинга, гребную базу и ряд других сооружений. Две трети объектов будут частично или полностью профинансированы за счет городского бюджета. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию спортивный комплекс с катком и бассейном.