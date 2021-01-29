В барах Москвы и Петербурга появилось пиво для собак

В барах Москвы и Петербурга появилось «пиво» под названием Schwanz («Хвост»), которое можно пить собакам. Угостить им своего питомца можно, например, в петербургском «Проекте» либо в столичном Underdog.

Безалкогольный напиток не просто напоминает пиво по вкусу, но и представляет собой его суррогат, который абсолютно безвреден для псов. Это полезное лакомство на основе ячменного солода, пивных дрожжей и печеночного бульона. Продукт богат витаминами, минералами и незаменимыми аминокислотами.