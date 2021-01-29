The Killers представили новую песню «C’est La Vie»

Американские рокеры The Killers выпуситили новую песню «C’est La Vie». Трек можно послушать на всех популярных стриминовых платформах.
Композиция стала бонусом в расширенном переиздании альбома «Imploding the Mirage», изначально вышедшего в прошлом году.
Всего через несколько дней после выхода «Imploding the Mirage» артисты анонсировали новую пластинку, которую записывают вместе с вернувшимся в коллектив гитаристом Дейвом Кюнингом. Тогда они говорили, что альбом появится «где‑то через 10 месяцев».
Позже The Killers показали отрывок одной из песен и представили трек-лист будущей пластинки.