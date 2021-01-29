The Killers представили новую песню «C’est La Vie»

Композиция стала бонусом в расширенном переиздании альбома «Imploding the Mirage», изначально вышедшего в прошлом году.

Американские рокеры The Killers выпуситили новую песню «C’est La Vie». Трек можно послушать на всех популярных стриминовых платформах.

Всего через несколько дней после выхода «Imploding the Mirage» артисты анонсировали новую пластинку, которую записывают вместе с вернувшимся в коллектив гитаристом Дейвом Кюнингом. Тогда они говорили, что альбом появится «где‑то через 10 месяцев».

Позже The Killers показали отрывок одной из песен и представили трек-лист будущей пластинки.