«Мумий Тролль» представил макси-сингл «Ecosystem» и выпустил клип на одну из песен

Группа «Мумий Тролль» выпустила новый макси-сингл «Ecosystem», который стал интернациональным дополнением к последнему альбому коллектива «После Зла». Об этом «Афише Daily» рассказали представители группы. Послушать EP можно в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке». «Ecosystem» — международный проект музыкальных коллабораций, где песня «Экосистема», вошедшая в последний релиз «Мумий Тролля», обрела новую жизнь на английском и немецком языках. В записи англоязычной инди-версии приняла участие группа Lucius, немецкую хип-хоп-коллаборацию представил музыкант K7, а поп-версию на английском языке помог записать бельгийский музыкант-мультиинструменталист Mustii.

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Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/13623944' target="_blank">Ecosystem</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/41098' target="_blank">Мумий Тролль</a> на Яндекс.Музыке

На оригинальную песню «Экосистема» музыканты представили клип, который стал четвертым в видеографии пластинки «После Зла». Срежессировал ролик калифорниец Дэнни Дрисдейл — он же снял видео на другую композицию с альбома — «Лето без интернета».

Альбом «Больше зла» вышел 4 декабря 2020 года и стал 19-м в копилке «Мумий Тролля». В него вошли восемь песен: «Солист», «Собаки», «Лира», «Лето без интернета», «Время обид», «Экосистема», «Вертолетики» и «Тот день когда». Над релизом группа трудилась с 2019 года. Песни на альбоме рассказывают о будущем, ждущем нас «после зла».