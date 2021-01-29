ATL сжигает гроб с долларами в новом клипе «Серпантин»

Хип-хоп-исполнитель ATL выпустил клип на трек «Серпантин», который вошел в его альбом «Кривой эфир». Ролик можно найти на ютьюб-канале творческого объединения ACIDHOUZE.

На видео рэпер вместе с людьми, одетыми в черное, едет к тайнику. Им оказывается захороненный в земле гроб, набитый пачками долларов, который компания достает, вскрывает и в конечном итоге сжигает.

Альбом «Кривой эфир» музыкант выпустил в конце 2019 года. Следующий релиз ATL вышел в январе этого года — однако это не номерная пластинка, а переиздание хитов рэпера в концертном звучании. С живыми ударными его помог экс-барабанщик Amatory — Stewart.

На прошлой неделе ATL выпустил лирик-видео для своего трека «Браслеты». Ролик отображает множество ядовитых образов: отряд силовиков, молящийся статуе демона и танцующий вокруг нее, шахматная партия с фигурами в виде черепов, браслеты-наручники.