Гэри Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли и секреты наркобизнеса в дебютном трейлере «Кризиса»

Главные роли в картине сыграли обладатель «Оскара» Гэри Олдман , звезда «Остаться в живых» и франшизы «Хоббит» Эванджелин Лилли и скандально известный актер Арми Хаммер . Вместе с ними в ленте снялись Грег Кинниер, Мишель Родригес, Лили-Роуз Депп и Люк Эванс.

В сети появился первый трейлер масштабного триллера Николаса Джареки об изнанке наркобизнеса «Кризис». Ролик появился на ютьюб-канале кинопрокатной компании Quiver Distribution.

Все герои фильма так или иначе связаны с наркобизнесом. Лилли играет бывшую наркоманку и архитектора, ищущую пропавшего сына. Олдман предстает в образе профессора, сталкивающегося с правдой о фармацевтической компании, на которую он работает.

Хаммер исполняет роль агента спецслужб, пытающегося выяснить, кто ответственен за контрабанду фентанила между Канадой и США. У этих людей — ничего общего, кроме единой борьбы с опиоидной эпидемией, охватившей мир.

«Кризис» — продолжение другого триллера Джареки под названием «Порочная страсть» («Arbitrage»). Фильм вышел в 2012 году и объединил на экране Ричарда Гира, Сьюзен Сарандон, Тима Рота, Брит Марлинг и Летицию Касту. Премьера новой картины состоится 26 февраля.