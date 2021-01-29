перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Quiver Distribution/YouTube Гэри Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли и секреты наркобизнеса в дебютном трейлере «Кризиса»
Гэри Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли и секреты наркобизнеса в дебютном трейлере «Кризиса» 4:40
Джаред Лето и Даррен Аронофски вновь поработают вместе спустя 20 лет после «Реквиема по мечте» 3:51
«Осветлившая себя»: журналиста «Коммерсанта» осудили за оскорбление девушки-альбиноса 3:06
Роберт Дауни-младший займется инвестициями в экологические стартапы 1:42
Василий Лановой умер после госпитализации с COVID-19 0:08
kievskyyy/Instagram TikTok-блогера Костю Киевского арестовали на два месяца за повреждение машины ФСБ на митинге
TikTok-блогера Костю Киевского арестовали на два месяца за повреждение машины ФСБ на митинге Вчера в 23:51
Группа Duran Duran записала кавер на трек Дэвида Боуи «Five Years» Вчера в 23:08
HBO выпустит документальный фильм о начале пандемии коронавируса Вчера в 22:17
Картину Сандро Боттичелли продали на аукционе за 92,2 млн долларов Вчера в 21:04
В России недосчитались 500 тыс. человек, в Польше запретили аборты и другие новости дня Вчера в 20:31 Дайджест
Разработчики больше не смогут бесконтрольно отслеживать действия пользователей iOS Вчера в 20:31
nicolekidman/Instagram Николь Кидман снимет англоязычную версию драмы «Надежда» Марии Седаль
Николь Кидман снимет англоязычную версию драмы «Надежда» Марии Седаль Вчера в 20:11
Тима Белорусских выпустил первый клип после ухода с лейбла Kaufman Вчера в 19:26
Popoff Kitchen откроет сезон ночной вечеринкой в Distric 27 Вчера в 19:17
Несмотря на протесты, Польша окончательно вводит запрет на аборты Вчера в 18:29
Кафе-бар «Продукты»/«ВКонтакте» В Петербурге закрылся кафе-бар «Продукты»
В Петербурге закрылся кафе-бар «Продукты» Вчера в 17:50
Население России в 2020 году снизилось более чем на 500 тыс. человек. Это рекорд за 15 лет Вчера в 17:37
Разработчики Cyberpunk 2077 запретили заниматься сексом с персонажем Киану Ривза Вчера в 17:24
Оружейные магазины Москвы закроются на ближайшие выходные Вчера в 17:06
В Мосгордуме предложили тестировать депутатов и чиновников на наркотики Вчера в 17:00
Отключить рекламу

Гэри Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли и секреты наркобизнеса в дебютном трейлере «Кризиса»

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:40

В сети появился первый трейлер масштабного триллера Николаса Джареки об изнанке наркобизнеса «Кризис». Ролик появился на ютьюб-канале кинопрокатной компании Quiver Distribution.

Главные роли в картине сыграли обладатель «Оскара» Гэри Олдман, звезда «Остаться в живых» и франшизы «Хоббит» Эванджелин Лилли и скандально известный актер Арми Хаммер. Вместе с ними в ленте снялись Грег Кинниер, Мишель Родригес, Лили-Роуз Депп и Люк Эванс.

Все герои фильма так или иначе связаны с наркобизнесом. Лилли играет бывшую наркоманку и архитектора, ищущую пропавшего сына. Олдман предстает в образе профессора, сталкивающегося с правдой о фармацевтической компании, на которую он работает.

Хаммер исполняет роль агента спецслужб, пытающегося выяснить, кто ответственен за контрабанду фентанила между Канадой и США. У этих людей — ничего общего, кроме единой борьбы с опиоидной эпидемией, охватившей мир.

«Кризис» — продолжение другого триллера Джареки под названием «Порочная страсть» («Arbitrage»). Фильм вышел в 2012 году и объединил на экране Ричарда Гира, Сьюзен Сарандон, Тима Рота, Брит Марлинг и Летицию Касту. Премьера новой картины состоится 26 февраля.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с инопланетными тварями
боевик
Небесный огонь
Фильм-катастрофа про китайский вулкан
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
дизайн
ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда
Масштабная выставка к 100-летию главного творческого института страны
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем

Другие материалы по темам

Люди
Гэри Олдман
Арми Хаммер
Лили-Роуз Депп
Мишель Родригес
Люк Эванс
Сьюзен Сарандон
Летиция Каста
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить