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Роберт Дауни-младший займется инвестициями в экологические стартапы

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:42

Американский актер Роберт-Дауни-младший запустил венчурный фонд Footprint Coalition Ventures. С его помочью он будет инвестировать в стартапы, разрабатывающие технологии для решения климатических проблем. Об этом сообщил TechCrunch.

У фонда, как сообщает издание, будет два направления: он предоставит помощь проектам как на ранней стадии разработки, так и на финальных этапах. Организация постарается за год инвестировать в десять инициатив, шесть из которых — на старте своего развития.

Фонд создан на базе компании Footprint Coalition, которую Дауни-младший основал чуть менее двух лет назад, при участии AngelList — портала для стартаперов, желающих в них работать специалистов и бизнес-ангелов (частных инвесторов, поддерживающих новые проекты).

В отличие от традиционных венчурных фондов, Footprint Coalition Ventures позволит привлекать начинающих инвесторов, которые не готовы выделить сразу значительную сумму денег. Фонд Дауни-младшего обяжет их вкладывать ежеквартально минимум 5000 долларов в течение года.

«Идея открытия фонда для реальных людей, а не для башни из слоновой кости, сложенной из институциональных „шишек“ — это скорее „Слэмдэнс“ (фестиваль для начинающих кинематографистов — Прим. ред.), нежели „Сандэнс“ (самый авторитетный в мире кинофестиваль независимого кино — Прим. ред.), и это то, что я сделал», — рассказал Дауни-младший.

Фонд будет ориентирован на технологичные стартапы в областях пищевой промышленности, сельского хозяйства, энергетики и транспорта, образования, медиа, новых материалов и передовых экологических решений.

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