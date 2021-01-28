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TikTok-блогера Костю Киевского арестовали на два месяца за повреждение машины ФСБ на митинге

Юлия Онодэра
Вчера в 23:51

Пресненский суд Москвы арестовал до 23 марта TikTok-блогера Константина Лакеева, известного также под псевдонимом Костя Киевский, сообщила «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу суда.

Инфлюенсера обвиняют в хулиганстве и порче имущества из‑за повреждения машины ФСБ на несогласованном митинге 23 января. По версии следствия, молодой человек пинал автомобиль ногами, бросал в него снежки и разбил стекло.

Через несколько дней после акции Лакеева задержали в Новой Москве. По словам члена ОНК Марины Литвинович, при задержании блогера побили, а в изоляторе вынуждали спать «на стуле в следственном комитете», беспрерывно допрашивали и не кормили двое суток.

Лакеев раскаялся и извинился перед сотрудниками правоохранительных органов, однако суд посчитал необходимым оставить его под стражей. Адвокат тиктокера Татьяна Окушко намерена обжаловать решение и добиться освобождения подзащитного.

Во время акции в поддержку Алексея Навального протестующие напали на служебный автомобиль ФСБ, проезжавший по Цветному бульвару. По информации ТАСС, водителю распылили в лицо газовый баллончик и повредили глаз. Baza сообщала, что никакого вреда водителю не причинили.

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 1400 человек, количество задержанных по всей России достигло 3695 — это рекордная цифра за последние годы.

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