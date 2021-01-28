Разработчики из Apple больше не смогут бесконтрольно отслеживать действия пользователей

Компания Apple выпустит обновление для правил iOS 14, в котором разработчики будут обязаны запрашивать разрешение пользователей перед отслеживанием их действий, сообщает The Verge. Использование информации о предпочтениях владельцев iPhone будет ограничено.

Пользователи смогут самостоятельно сообщать, какие данные планируют передать. Эта информация необходима разработчикам для настройки таргетированной рекламы. Чтобы у них было время подготовиться к изменениям правил конфедициальности, обновление выйдет только весной 2021 года.

Руководство Facebook раскритиковало эту идею, так как новые правила могут негативно сказаться на всем рекламном бизнесе, а следовательно задержат выручки компаний.

На днях Apple вернула себе звание самого дорогого бренда в мире. По оценке экспертов Brand Finance, стоимость компании в этом году достигла 263,4 млрд долларов.