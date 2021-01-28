Тима Белорусских выпустил первый клип после ухода с лейбла Kaufman

Клип длится всего минуту. На фоне белых небоскребов Тима Белорусских поет про любовь и танцует в черном спортивном костюме, а камера в постоянном движении меняет ракурсы. Режиссером стал Андрей Светлов — клипмейкер, тесно сотрудничающий с Максом Коржом .

Тима Белорусских опубликовал видео под новую песню «Тает еще». В конце декабря исполнитель заявил , что прекращает работу с лейблом Kaufman и это его первый проект в статусе свободного артиста.

Ролик появился на ютьюб-канале музыканта, на который пока подписано меньше 1000 человек. Соцсети, где в общей сложности было несколько миллионов подписчиков, остались у лейбла.

Также в правообладании Kaufman остались треки и клипы, записанные Белорусских на момент их сотрудничества. Вероятно, по этой причине был удален клип на песню «Окей», которую артист выпустил днем ранее. Видео можно посмотреть на новом сайте исполнителя.

Последний сольный альбом Тимы Белорусских «Моя кассета — твой первый диск» вышел в 2020 году. На пластинке семь треков. «Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика,/А я скольжу по твоим губам,/Ты выдыхаешь на меня пух одуванчика,/Чтобы я тебя не поцеловал», — поет он в одной из них.