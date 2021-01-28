Разработчики Cyberpunk 2077 запретили заниматься сексом с персонажем Киану Ривза

Польская студия CD Project Red запретила распространять мод для Cyberpunk 2077, который позволяет менять скины персонажей друг на друга. Его можно было использовать, в частности, для замены текстур секс-робота Joytoy на Джонни Сильверхенда — персонажа Киану Ривза.

Как пишет PC Gamer, заблокированный мод давал довольно плохое приближение к сексу с канадским актером — Сильверхенд оставался одетым и продолжал говорить голосом секс-игрушки.

В CD Project Red сказали, что не против игровых модификаций, но они не должны никому вредить. По их словам, использование в определенных сценах персонажей, в основе которых реальные люди, может восприниматься как реальное действие с ними.

Создавая фан-контент, продолжили в студии, авторы должны убедиться, что у них есть разрешение от всех заинтересованных лиц. В данном случае от Киану Ривза такого разрешения не было. Разработчики попросили воздержаться от использования персонажей, основанных на реальных лицах, в любых сценах, которые могут восприниматься оскорбительно.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря — после длинной череды переносов. Действие игры разворачивается в футуристичном городе Найт-Сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. Несмотря на задержки, во время которых создатели обещали устранить неполадки, игра вышла со множеством багов. «Афиша Daily» нашла самые забавные и собрала впечатления игроков.

Прочитать историю Cyberpunk 2077 — от ожидания до реальности — можно здесь.