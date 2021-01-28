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В Мосгордуме предложили тестировать депутатов и чиновников на наркотики

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:00

Депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия» Людмила Стебенкова предложила тестировать парламентариев и чиновников на наркотики. На ее слова обратил внимание «Москвич Mag».

Стебенкова напомнила на онлайн-заседании, что наркотесты уже введены в образовательных учреждениях. По ее мнению, сотрудники органов государственной власти тоже должны проходить проверку, чтобы «всем показать пример».

Издание отмечает, что тема, поднятая депутатом, не значилась в основной повестке дня даже косвенно.

В прошлом году стало известно о намерении Мосгордумы проанализировать, насколько популярен каждый депутат в СМИ и соцсетях. В новом отчете появится ежемесячное досье на каждого парламентария, в котором учтут позитивные и негативные упоминания, количество сообщений в прессе и число лайков и репостов с материалами.

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