Оружейные магазины Москвы закроются на ближайшие выходные

В Москве перед митингом в поддержку Алексея Навального 31 января будут закрыты многие оружейные магазины. Опрос представителей торговых сетей провел «Интерфакс».

Крупная сеть «Арсенал» сообщила, что вынуждена закрыть все свои магазины по распоряжению правоохранительных органов, но только на эти выходные. Точка «Охотник на Сколковской» сослалась на ту же причину. «Артемида» также не будет работать, представители объяснили это техническими причинами.

Телеграмм-канал Baza заявил, что подобные рекомендации управляющим оружейных магазинов направляла Росгвардия. Пресс-служба силовой структуры эту информацию опровергла.

Ранее Мособлсуд отклонил апелляцию защиты Алексея Навального относительно его задержания на 30 суток. Заключение оппозиционера под стражу продлится до 15 февраля.

27 января Росгвардия получила 175,5 млн рублей на покупку 2500 бронежилетов с воротником и фартуком. Они смогут защитить бойцов от пуль стрелкового оружия, осколков мин и гранат и снизят риск контузионной травмы.