Facebook перестанет продвигать публикации с политическим содержанием

Facebook откажется от продвижения политического контента и сократит его количество в лентах пользователей. Об этом сообщает The Guardian.

Основатель и глава компании Марк Цукерберг считает, что соцсеть должна сближать людей, а не наоборот. Поэтому люди будут намного реже видеть рекомендации о вступлении в группы по политическим интересам.

«Люди не хотят, чтобы их опыт от использования платформы был захвачен политикой и борьбой. Мы собираемся еще больше сосредоточиться на том, чтобы стать для людей сближающей силой», — заявил Цукерберг.

Ранее Facebook и Instagram заявили о намерении удалять публикации с дезинформацией о вакцинах от коронавируса. Речь идет о постах, которые содержат уже опровергнутые данные. Например, слух, что в вакцинах содержатся микрочипы, или конспирологическую теорию о том, что некоторых людей прививают без их согласия, чтобы проверить безопасность вакцин.