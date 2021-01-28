В Ноябрьске родители предложили сыну шампанское на Новый год. Их поставили на учет и оштрафовали

Родители подростка из Ноябрьска решили дать сыну попробовать шампанское на Новый год — за это их поставили на учет в полиции и оштрафовали. Об этом написал «МК Ямал».

Ребенок похвастался своим бокалом в инстаграме друзьям, но пост увидели чиновники Ямала и передали комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении его родителей было возбуждено административное дело, по которому они обязаны заплатить 10 тыс. рублей. Сам подросток будет посещать врача-нарколога.

Всего за 27 января в комиссии Ноябрьска было рассмотрено шесть дел по факту употребления несовершеннолетними алкогольных напитков. Самой младшей из них исполнилось 15 лет.

«Афиша Daily» сделала подборку из восьми историй о том, как подростки пытались купить алкоголь. Одни надеялись, что продавец окажется крутым парнем, а другие пытались сойти за близнецов с одинаковым именем.