В Москве пройдет спецпоказ фильма «Снега больше не будет», номинированного на «Оскар»

В московском кинотеатре «Октябрь» 2 февраля состоится спецпоказ польского фильма «Снега больше не будет» режиссеров Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта. Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта «Каро.Арт».
Картина рассказывает о Жене, заставшем трагедию в Чернобыле. Предположительно, из‑за аварии он обрел особые способности. Мужчина стал успешным массажистом, который лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные тайны.
В этом году фильм получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», в прошлом году претендовал на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. В российский прокат лента выходит 4 февраля.
После показа «Снега больше не будет» состоится зум-встреча с режиссерами ленты, а модератором обсуждения выступит кинокритик Антон Долин. Билеты на мероприятие можно купить здесь.