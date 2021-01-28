В Москве пройдет спецпоказ фильма «Снега больше не будет», номинированного на «Оскар»

В московском кинотеатре «Октябрь» 2 февраля состоится спецпоказ польского фильма «Снега больше не будет» режиссеров Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта. Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта «Каро.Арт».

Картина рассказывает о Жене, заставшем трагедию в Чернобыле. Предположительно, из‑за аварии он обрел особые способности. Мужчина стал успешным массажистом, который лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные тайны.