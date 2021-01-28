В Дубае полицейские выявили убийцу по отпечатку памяти

Полиция Дубая впервые применила технологию отпечатка памяти на практике и вычислила убийцу среди подозреваемых. Об этом сообщило издание Gulf Today.

Технология работает по принципу детектора лжи — подозреваемым показывают снимки с места преступления и следят за активностью их мозга. При малейшем изменении на электроэнцефалограмме эксперты понимают, связан ли этот человек с делом.

Убийство, о котором идет речь, произошло на одном из дубайских складов. Подозреваемыми стали работники местного предприятия. Им показали серию снимков, большая часть которых никак не связана с делом, однако на нескольких были изображены настоящие орудия и место преступления. Убийца был настолько впечатлен технологией, что сам признался в содеянном.

В Дубае полиция уже не в первый раз удивляет ноу-хау-приспособлениями. В 2020 году в эксплуатацию были введены летающие мотоциклы Hoverbike. Годом ранее были закуплены Cybertruck от Илона Маска. Футуристичные пикапы из пуленепробиваемой стали, вдохновленные фильмом о Джеймсе Бонде, теперь патрулируют улицы города.