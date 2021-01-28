Ученые: Северная и Южная Америка отодвигаются от Европы и Африки на 4 см в год

Северная и Южная Америка отдаляаются от Европы и Африки на 4 см в год. Об этом говорится в результатах исследования команды сейсмологов во главе с Университетом Саутгемптона.

Согласно ученым, на движение литосферных плит влияет апвеллинг в мантии — материал между земной корой и ее ядром. Он находится на глубине более 600 км под Срединно-Атлантическим хребтом и толкает континенты.

В рамках исследования эксперты провели два круиза и развернули 39 сейсмометров на дне океана. В результате ученым удалось получить первое крупномасштабное и качественное изображение мантии под Срединно-Атлантическим хребтом.

Ранее ученые зафиксировали самую высокую температуру Мирового океана с 1955 года. В 2019 году верхние 2000 метров глобального водного пространства поглотили на 20 зеттаджоулей тепла больше, чем годом ранее. Специалисты отмечают, что в целом 90% избыточного тепла из‑за изменения климата поглощается океанами.