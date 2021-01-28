перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Студентки журфака МГУ пожаловались на «Международную пилораму» 13:30
Yuri_B/Pixabay Ученые: Северная и Южная Америка отодвигаются от Европы и Африки на 4 см в год
Ученые: Северная и Южная Америка отодвигаются от Европы и Африки на 4 см в год 13:15
Чемпионат Европы по футболу пройдет в Петербурге и еще 11 европейских городах 12:45
В России за сутки выявили 19 138 случаев коронавируса 11:36
В российских паспортах запретили ретушировать фотографии 10:47
Любовь Соболь и Олега Навального задержали на 48 часов после обысков 9:32
Xiu Xiu For Life/Instagram Xiu Xiu анонсировали новый альбом и представили клип «A Bottle of Rum»
Xiu Xiu анонсировали новый альбом и представили клип «A Bottle of Rum» 8:56
HBO Max планирует создать анимационный сериал по мотивам «Игры престолов» 6:20
Showtime представил трейлер документального сериала «Суперзлодей: создание Текаши 6ix9ine» 5:52
Telegram научился переносить переписки из других мессенджеров 4:59
В РПЦ считают, что митинги вызваны отсутствием объединяющего проекта, каким было присоединение Крыма 3:19
Noutch/Pixabay Ученые объяснили гибель сотен тюленей в Дагестане выбросом природного газа
Ученые объяснили гибель сотен тюленей в Дагестане выбросом природного газа 1:32
Отель в Дубае предложил скидки клиентам, прошедшим вакцинацию от COVID-19 0:56
Netflix выпустит аниме по мотивам «Лары Крофт» и «Кинг-Конга» Вчера в 23:58
Вышел трейлер шпионского фильма «Курьер» с Бенедиктом Камбербатчем Вчера в 22:40
Гитарист Radiohead напишет музыку к байопику принцессы Дианы с Кристен Стюарт Вчера в 22:34
igetrvng.com Дима Пантюшин и Саша Липский анонсировали дебютный альбом «Пешеход»
Дима Пантюшин и Саша Липский анонсировали дебютный альбом «Пешеход» Вчера в 21:59
Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль Вчера в 20:55
В Архангельской области полиция «разогнала» митинг снеговиков Вчера в 20:40
В Москву вернулась ночная жизнь, Роскомнадзор оштрафует соцсети и другие новости дня Вчера в 20:34 Дайджест
Отключить рекламу

Ученые: Северная и Южная Америка отодвигаются от Европы и Африки на 4 см в год

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:15

Северная и Южная Америка отдаляаются от Европы и Африки на 4 см в год. Об этом говорится в результатах исследования команды сейсмологов во главе с Университетом Саутгемптона.

Согласно ученым, на движение литосферных плит влияет апвеллинг в мантии — материал между земной корой и ее ядром. Он находится на глубине более 600 км под Срединно-Атлантическим хребтом и толкает континенты.

В рамках исследования эксперты провели два круиза и развернули 39 сейсмометров на дне океана. В результате ученым удалось получить первое крупномасштабное и качественное изображение мантии под Срединно-Атлантическим хребтом.

Ранее ученые зафиксировали самую высокую температуру Мирового океана с 1955 года. В 2019 году верхние 2000 метров глобального водного пространства поглотили на 20 зеттаджоулей тепла больше, чем годом ранее. Специалисты отмечают, что в целом 90% избыточного тепла из‑за изменения климата поглощается океанами.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с инопланетными тварями
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
исторический
Зоя
Байопик про героиню Великой Отечественной Зою Космодемьянскую
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить