Деньги и слава в трейлере документалки «The Making of Tekashi 6ix9ine»

Проект посвящен истории артиста и попыткам объяснить секрет его популярности. Документалка проследит за его карьерой и раскроет детали его проблем с законом.

Телеканал Showtime представил трейлер документального сериала «The Making of Tekashi 6ix9ine», рассказывающего об известном рэпере. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Сериал основан на статье Стивена Уитта для журнала Rolling Stone, опубликованной в 2019 году. Режиссером выступил Карам Гилл, известный по работе над клипами диджея Marshmello. Сериал будет выходить на Showtime с 21 февраля по 7 марта.

В прошлом году стриминговый сервис Hulu показал трейлер документального фильма под названием «69: Сага о Дэнни Эрнандесе», посвященного рэперу Текаши 6ix9ine. Картину снял режиссер Викрам Ганди, известный как продюсер байопика Барака Обамы «Барри» и документального сериала «Вайс».