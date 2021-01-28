Telegram научился переносить переписки из других мессенджеров

Telegram выпустил обновление 7.4, которое позволяет перенести в приложение истории переписки из других мессенджеров, в том числе — из WhatsApp. Об этом сообщил ТАСС.

Новая функция поможет новым клиентам Telegram без проблем поменять мессенджер. Из скольких конкурирующих приложений получится скопировать чаты, пока непонятно. В компании сообщили, что перенос переписок точно возможен из Line и KakaoTalk.

Обновление позволит также без следа удалять группы для всех участников, исключать из списка бесед секретные чаты и избавляться от истории звонков. Кроме того, в голосовых чатах можно будет регулировать громкость отдельных участников.

В Telegram появится возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за известных людей или официальные представительства организаций. Пока последняя версия мессенджера доступна только пользователям iOS.

Популярность мессенджера, разработанного под руководством создателя «ВКонтакте» Павла Дурова, резко стала расти после анонсированных изменений в политике конфиденциальности WhatsApp. Только в США в начале января приложение загрузили 550 тыс. человек.

После этого руководство WhatsApp перенесло введение новой политики конфиденциальности на три месяца, а американская «Коалиция за более безопасный интернет» потребовала удалить Telegram из App Store, а затем и из Google Play из‑за якобы распространения экстремистского контента.

В ответ на эти обвинения владельцы Telegram удалили каналы крайне правых сторонников Дональда Трампа, поставили пометку «мошенничество» на фейковый канал самого 45-го президента США и позднее заявили о блокировке сотен сообщений с призывами к насилию в преддверии инаугурации Джо Байдена.