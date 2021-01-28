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В РПЦ считают, что митинги вызваны отсутствием объединяющего проекта, каким было присоединение Крыма

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:19

Глава Учебного комитета и член Высшего церковного совета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов прокомментировал в эфире телеканала «Спас» несогласованные акции протеста, которые прошли по всей России 23 января. Он связал их с пандемией и разобщенностью народа.

По мнению протоиерея, митинги доказали, что «монолитность российского общества — это иллюзия в значительной мере». К ним, как считает священник, привела пандемия коронавируса и «рост социального, нравственного, психологического, да психиатрического напряжения во всем мире».

«Предполагать, что Россия каким‑то образом будет выключена из этих процессов можно было только при желании, заняв позицию страуса, который голову опускает в песок», — сказал представитель РЦП.

Козлов заметил, что, на его взгляд, большинство людей голосует за нынешнюю власть, однако «отнюдь не все довольны нынешним общественно-политическим климатом в нашей стране» и «замолчать этот факт трудно».

«Не монолитно наше общество, соответственно, тем, кто принимает решения, определяет политику, в том числе, молодежную политику, нужно исходить из этого реального факта, теперь просто деваться некуда», — заявил протоиерей.

Агрессию на митингах священник назвал «запалом нелюбви», а сам протест посчитал лишенным «позитивного программного начала» и мотивированным «внешними поводами», которые «очень косвенно соотносятся» с «внутренней неудовлетворенностью» граждан.

«Это просто выражение внутреннего ощущения, что все не так, ребята, не так, как мне хотелось бы, неслучайно ведь он (протест — Прим. ред.) коснулся, в основном, молодого поколения, к счастью, не школьников, как нас пугали», — отметил Козлов.

По мнению протоиерея, настоящей причиной произошедших событий являются не арест Алексея Навального и не фильм о так называемом «дворце Путина», вызвавший «великий социальный гнев», а отсутствие «положительной общенациональной идеологии».

«В какой‑то момент нацию объединило, безусловно, справедливое и правильное начало возвращения исконно крымских территорий, это действительно был момент объединения нации, за этим стояла какая‑то внутренняя правда, вне зависимости от государственных юридических норм, за этим правда, эту правду душой люди почувствовали», — вспомнил священнослужитель.

На сегодняшний день, как полагает Козлов, в России не существует подобной «большой правды» и «внятного позитивного проекта». При этом митинги, как прошедшие, так и намечающиеся, представитель РПЦ не считает угрозой для морали и этики молодого поколения.

«Если на что мы (Церковь — Прим. ред.) и должны ориентировать всех сограждан наших, в том числе и молодежь — это на то, чтобы да, будучи правомочными и искренними в отстаивании тех или иных своих общественно-политических взглядов, мы не допускали ненависти к тем, кто их не разделяет», — заявил Козлов.

Попытки «загнать сейчас мир и страну» в мировоззрение «средневекового общества, которое было моноконфессиональным и моноидеологичным», протоиерей назвал «абсолютной иллюзией», оборачивающейся тоталитаризмом.

Козлов посоветовал верующим «избегать авторитаризма» и не жить ни в противопоставлении друг к другу, ни в равнодушии. Церкви же священник пожелал быть «не только физически открытой», но и «гостеприимной для людей самых разных политических взглядов».

«Церковь должна быть местом, куда на таинство Исповеди может прийти и молодой человек, участвовавший в протесте, осознавший, что он перегнул в жестокости, нежелании думать, <…> в ненависти к людям по другую сторону баррикад, и куда мог бы прийти сотрудник правоохранительных органов, который, выполняя свой долг, в какой‑то момент понял, что и он поступил неправильно», — сказал протоиерей.

Он призвал «следить, в том числе, и за тем, что и как мы говорим и делаем в социальных сетях, в средствах массовой информации» и помнить, «что христианин по заповеди Спасителя прежде всего — миротворец». «„Блаженны миротворцы“, а не блаженны разжигатели конфликтов и искатели разделений», — отметил Козлов.

«Не будем говорить этих слов: „скреп“, „традиций“ и прочее, но есть то, что нас объединяет — Родина, которую каждый из нас по-своему любит, дорогие люди вокруг, жизнь и благополучие которых нам дороги <…> Высокие цели никогда не оправдывают средства, и, декларируя некое гипотетическое светлое будущее России, нельзя пренебрегать миром и благополучием людей здесь и сейчас», — заключил он.

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