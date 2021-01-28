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Ученые объяснили гибель сотен тюленей в Дагестане выбросом природного газа

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:32

Массовая гибель краснокнижных тюленей, обнаруженных в декабре в Дагестане на берегу Каспийского моря, вызвана выбросом природного газа. К такому выводу пришли ученые из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, сообщил N+1.

Специалисты обследовали останки животных и не нашли доказательств того, что тюлени умерли из‑за инфекций, истощения, рыболовных сетей или последствий военных учений, как предполагалось ранее. У нерп не оказалось травм, но были зафиксированы схожие изменения внутренних органов.

Вместе с учеными ИПЭЭ РАН работали исследователи из Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН и Центра океанографии и морской биологии «Москвариум». Они изучили 320 км каспийского побережья от южной части Кизлярского залива до устья реки Самур и провели пробы воды.

Анализы вод и тканей животных указали на то, что тюлени погибли еще в середине ноября в открытом море, над шельфом южного побережья Дагестана и Азербайджана. После этого их тела принесло течениями к месту, где они были обнаружены.

Скорее всего, нерпы задохнулись из‑за нехватки кислорода во время выброса природного газа, например, метана. Он произошел из‑за сейсмической активности на шельфе Среднего Каспия — там осенью отмечались подземные толчки силой от 3,3 до 4,8 баллов.

По словам специалистов, газ образовал над поверхностью моря «линзы» непригодного для дыхания воздуха. Их жертвами и стали тюлени, мигрировавшие к местам размножения на севере Каспия.

В Дагестане в начале зимы нашли после шторма сотни мертвых каспийских нерп, занесенных в Красную книгу. Четырьмя годами ранее в том же районе также обнаруживали более 300 погибших ластоногих.

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