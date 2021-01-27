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Netflix выпустит аниме по мотивам «Лары Крофт» и «Кинг Конга»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:58

Стриминговый сервис Netflix выпустит анимационные сериалы по мотивам вселенных «Лары Крофт» и «Кинг Конга». Об этом компания рассказала в одном из своих твиттер-аккаунтов.

Оба шоу разработает студия Legendary, продюсировавшая «Дюну», «Годзиллу против Конга», «Варкрафт», «Багровый пик», «Интерстеллар», «Несломленного», «Тихоокеанский рубеж», «Человека из стали», «Начало» и «300 спартанцев».

Для Netflix компания уже создавала комедийный сериал «Любовь», приключенческий фильм «Энола Холмс» и фантастическое шоу «Затерянные в космосе». Когда Legendary приступит к работе над новыми проектами, пока неизвестно.

Netflix сообщил, что мультсериал о Ларе Крофт будет основан на видеоиграх, точнее — на трилогии от Crystal Dynamics, которая завершилась в 2018 году с выходом «Shadow of the Tomb Raider». Сценарий «Расхитительницы гробниц» напишет Таша Хуо («Ведьмак: происхождение крови», «Рыжая Соня»).

Историей Конга и столкнувшимися с ними жертвами кораблекрушения в аниме «Остров черепа» займется Брайан Даффилд («Под водой», «Джейн берет ружье», «Дивергент, глава2: Инсургент»). Сериал нарисуют художники Powerhouse Animation.

Киностудия Warner Bros. недавно показала трейлер нового проекта о легендарной гигантской горилле — фантастического боевика Адама Уингарда «Годзилла против Конга». В нем Конг столкнется в непримиримой схватке с японским монстром и, как оказывается, уже не в первый раз.

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