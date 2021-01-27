Вышел трейлер шпионского фильма «Курьер» с Бенедиктом Камбербэтчем

В сети появился трейлер шпионского фильма режиссера Доминика Кука «Курьер» с Бенедиктом Камбербэтчем в роли бизнесмена и по совместительству шпиона Гревилла Винна. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Картина расскажет реальную историю завербованного британского предпринимателя, который должен был наладить контакт с советским информатором, полковником ГРУ Олегом Пеньковским, добыть критически важную информацию и положить конец Карибскому кризису.
В фильме, помимо Камбербэтча, снялись Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Мераб Нинидзе и Энгус Райт.
Мировая премьера фильма запланирована на 19 марта.