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Дима Пантюшин и Саша Липский анонсировали дебютный альбом «Пешеход»

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:59

Диджей Саша Липских и художник Дима Пантюшин анонсировали выход своей дебютной пластинки «Пешеход». Релиз альбома, записанного на лейбле Beats in Space, запланирован на 26 марта.

Дуэт поделился песней с предстоящего релиза, которая называется «Телефон». Ролик на нее можно посмотреть на ютьюбе.

Клип сняла и срежиссировала Наташа Ганелина, за его производство отвечало творческое объединение «Фокус-покус».

Саша Липский — диджей, половина дуэта Simple Symmetry и бывший клавишник группы Pompeya. Дима Пантюшин — художник, дизайнер и основатель мотокафе «Энтузиаст».

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