Дима Пантюшин и Саша Липский анонсировали дебютный альбом «Пешеход»

Диджей Саша Липских и художник Дима Пантюшин анонсировали выход своей дебютной пластинки «Пешеход». Релиз альбома, записанного на лейбле Beats in Space, запланирован на 26 марта.

Дуэт поделился песней с предстоящего релиза, которая называется «Телефон». Ролик на нее можно посмотреть на ютьюбе.