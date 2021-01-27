Дима Пантюшин и Саша Липский анонсировали дебютный альбом «Пешеход»

Диджей Саша Липских и художник Дима Пантюшин анонсировали выход своей дебютной пластинки «Пешеход». Релиз альбома, записанного на лейбле Beats in Space, запланирован на 26 марта.
Дуэт поделился песней с предстоящего релиза, которая называется «Телефон». Ролик на нее можно посмотреть на ютьюбе.
Клип сняла и срежиссировала Наташа Ганелина, за его производство отвечало творческое объединение «Фокус-покус».
Саша Липский — диджей, половина дуэта Simple Symmetry и бывший клавишник группы Pompeya. Дима Пантюшин — художник, дизайнер и основатель мотокафе «Энтузиаст».