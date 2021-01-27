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В Архангельской области полиция «разогнала» митинг снеговиков 20:40
В Москву вернулась ночная жизнь, Роскомнадзор оштрафует соцсети и другие новости дня 20:34 Дайджест
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Instagram, TikTok и другие соцсети оштрафуют за призывы к подросткам идти на незаконные акции 18:36
В Москве полиция устроила обыски в квартирах Навального, офисе ФБК и студии «Навальный Live» 17:59
«Дом с маяком» проведет благотворительный показ «Такси-блюз» Лунгина и встречу с режиссером 17:36
Музей Тарковского в Рязанской области начнут строить в 2021 году. Открытие — через три года 17:20
Парижский Центр Помпиду закроется на реставрацию в 2023 году 17:09
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Фитнес-клубы попросили внедрить налоговый вычет для компаний, которые оплачивают работникам занятия 15:52
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В Москве задержали популярного тиктокера по делу о нападении на машину ФСБ 23 января 15:33
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Дайджест

В Москву вернулась ночная жизнь, Роскомнадзор оштрафует соцсети и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:34

В России впервые с октября выявили меньше 18 тыс. случаев коронавируса. В Москве за сутки зарегистрировали 1837 зараженных.

На фоне спада заболеваемости в столицу возвращается ночная жизнь. Мэрия разрешила барам и ресторанам работать после 23.00.

Власти Москвы поддержали предложение «Яндекса» бесплатно привить от COVID-19 всех курьеров и таксистов. Принять участие в вакцинации смогут все работники вне зависимости от гражданства и наличия полиса ОМС.

Джо Байден и Владимир Путин впервые поговорили по телефону. Они обсудили ядерную сделку с Ираном, суверенитет Украины и другие темы.

Минпросвещения будет ежемесячно проводить воспитательную работу с учениками и их родителями в школах. Так власти хотят отговорить детей участвовать в протестах.

Роскомнадзор оштрафует TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Все потому, что они не удалили все публикации с призывами к подросткам идти на митинги.

Петербурженку Маргариту Юдину, которую росгвардеец ударил на акции 23 января, госпитализировали повторно. Ей стало хуже после визита прокуратуры и органов опеки.

На покупку бронежилетов для Росгвардии выделили 175,5 млн рублей из федерального бюджета. Один жилет «с воротником и фартуком» обойдется в 70 тыс. р.

В Якутии задержали и вновь поместили в психоневрологический интернат шамана Александра Габышева. Очередной поход на Москву, который он недавно анонсировал, теперь под вопросом.

Pornhub запустил канал в поддержку борьбы с климатическим кризисом. В роликах модели учат зрителей быть сексуально устойчивыми и получать удовольствие от заботы об окружающей среде.

Кэри Маллиган сыграет главную роль в драме «Ногти», которую продюсирует Кейт Бланшетт. Деми Ловато снимется в комедии о расстройствах пищевого поведения.

FKA Twigs, рэпер Headie One и продюсер Fred Again записали трек «Donʼt Judge Me» и показали клип на него. Ролик снял Эммануэль Аджей — один из режиссеров фильма Бейонсе «Black Is King».

«Дом с маяком» устроит благотворительный показ фильма «Такси-блюз» Павла Лунгина. Мероприятие пройдет 22 февраля в киноцентре «Октябрь».

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