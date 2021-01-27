Активистка движения «Поморье не Помойка» слепила накануне четырех снеговиков напротив своего дома. К скульптурам женщина прикрепила плакаты с лозунгами «Мир хижинам, войну дворцам», «Долой царя», «Вова, между нами все кончено» и «Это наша страна!».

В деревне Зачачье в Архангельской области полиция «разогнала» митинг снеговиков. У «участников» акции забрали плакаты, а их самих разрушили. Об этом сообщила организатор протеста Елена Калинина.

Следующим утром к Калининой приехала полиция. «Предъявили мне претензии, что снеговики орут не то, что положено. Заткнули им рты, забрали плакаты и отправили на экспертизу. Протокол не составляли, так как снеговики замолчали и отказались свидетельствовать против себя», — рассказала активистка.

В соцсети женщина пояснила, что акцию со снеговиками придумала не сама. «Креативных снеговиков по стране много. Просто я активист и записи на моей странице отслеживаются органами. Всю работу по популяризации снеговиков сделала полиция. Выношу им свою благодарность», — написала Калинина.

По информации издания «Двина», полиция не только посетила дом Калининой, но и отвезла женщину в отделение в селе Емецк. «Я так поняла, что это было указание из Архангельска местному участковому составить протокол», — рассказала создательница снеговиков.

Протокол составлять все-таки не стали, поскольку, по словам Калининой, полицейские не смогли квалифицировать, какую именно статью она нарушила. «С их помощью информацию о снеговиках не опубликует только ленивый. А так бы тихонько постояли и забылись», — отметила организатор «несогласованного митинга».

Елена Калинина — достаточно известная в Архангельской области активистка. Ранее она выступала за референдум против ввоза отходов в регион, а также участвовала в несанкционированном митинге в Архангельске в апреле 2019 года — за координацию этой акции Калинину пытались привлечь по статье о фейковых новостях.