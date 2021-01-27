Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok. Там он обещает давать «добрые советы»

Телеведущий и известный зоолог Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok. Об этом сообщил «Подъем».
83-летний ученый зарегистрировался в соцсети, чтобы пообщаться с молодежью. По его словам, идея использовать для этого тикток пришла в голову его приятелю.
«Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это ж хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: не среди них, а что‑нибудь им всем посоветовать можно же?» — сказал Дроздов.
Про науку при этом профессор географического факультета МГУ, похоже, рассказывать не собирается. Во всяком случае, Дроздов пообещал, что тикток-канал не станет копией телепередачи «В мире животных», которую он вел более 40 лет.
«Передача имела 50 лет прекрасной службы, я подготовил преемника. Я преподаю, веду научную работу, не буду же я о происхождении Вселенной в тиктоке рассказывать», — заявил доктор биологических наук.
В ноябре Николай Дроздов принял участие в ролике, посвященном онлайн-игре World of Warcraft. В нем он рассказал о географии и фауне Темных Земель.