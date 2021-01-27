В Москве полиция устроила обыски в квартирах Навального, офисе ФБК и студии «Навальный Live»

Полицейские пришли с обыском в квартиру оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом) Ивана Жданова.

По его словам, квартира расположена в Марьино, там сейчас находится брат Навального Олег. Обыск связан с уголовным делом по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических норм), отметил адвокат.

Позже Жданов сообщил, что обыск также проводится в квартире возле метро «Автозаводская», где сейчас живет Юлия Навальная. Адвокат опубликовал видео, которое сняла супруга оппозиционера. В нем слышно, как дверь в квартиру пытаются выломать.