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В Москве полиция устроила обыски в квартирах Навального, офисе ФБК и студии «Навальный Live»

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:59

Полицейские пришли с обыском в квартиру оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом) Ивана Жданова.

По его словам, квартира расположена в Марьино, там сейчас находится брат Навального Олег. Обыск связан с уголовным делом по статье 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических норм), отметил адвокат.

Позже Жданов сообщил, что обыск также проводится в квартире возле метро «Автозаводская», где сейчас живет Юлия Навальная. Адвокат опубликовал видео, которое сняла супруга оппозиционера. В нем слышно, как дверь в квартиру пытаются выломать.

Кроме того, силовики пришли с обысками в офис ФБК, студию «Навальный Live» и в квартиру отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова — сам активист сейчас отбывает административный арест сроком пять суток. Также РБК передает сообщения об обысках у члена Либертарианской партии Игоря Ефремова и пресс-секретаря штаба политика Юлии Галяминой Николая Касьяна.

Все обыски, уточнил Жданов, проводятся в связи с возбуждением уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января. По словам источника «Интерфакса», в деле пока нет фигурантов.

23 января в городах России прошли несанкционированные митинги в поддержку арестованного Алексея Навального. Только в Москве на них задержали более 600 человек. Во время акций произошли столкновения протестующих и силовиков. По всей стране возбуждено несколько десятков уголовных дел.

В день, когда проходили демонстрации, Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в акциях участвовали 19 зараженных коронавирусом. Источник ТАСС утверждает, что вышеупомянутое дело завели именно из‑за этого.

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