«Дом с маяком» проведет благотворительный показ «Такси-блюз» Лунгина и встречу с режиссером

Благотворительный фонд «Дом с маяком» проведет 22 февраля в киноцентре «Октябрь» показ фильма «Такси-блюз». Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.

После сеанса картину можно будет обсудить с ее режиссером Павлом Лунгиным. Модератором дискуссии выступит кинокритик Егор Москвитин. Начало показа в 14.00, билеты можно купить здесь. Все собранные средства переведут в «Дом с маяком».

«Такси-блюз» вышел на экраны в 1990 году и стал режиссерским дебютом Лунгина. В нем рассказывается о московском таксисте Иване Шлыкове, который становится невольным участником пьяного разгула саксофониста Леши Селиверстова. Шлыков возит богемную компанию по Москве, продает им свою водку, а затем клиент скрывается, не заплатив ни рубля.

Роль саксофониста в картине исполнил Петр Мамонов — солист популярной в то время андерграундной группы «Звуки Му», таксиста сыграл Петр Зайченко.

Показ «Такси-блюз» пройдет в рамках программы «Киновечера в „Доме с маяком“». В декабре благотворительный фонд показывал в «Октябре» фильм «Серебряные коньки» и устраивал обсуждение с его создателями.