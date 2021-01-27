Власти Рязанской области в этом году должны начать работу по проектированию музейно-туристического центра имени Андрея Тарковского. Об этом сообщил ТАСС глава областного Министерства культуры и туризма Виталий Попов.

Музейный комплекс появится в поселке Мясной, где находится дом кинорежиссера, купленный им в 1970 году. С 2016 года достопримечательное место памяти Тарковского находится в реестре объектов культурного наследия регионального значения — это позволяет сохранить уникальный ландшафт поселка.

«Вносятся изменения в генплан и в правила землепользования и застройки, после чего начнется проектирование. После утверждения документов мы ожидаем выделения средств на проектирование», — пояснил Попов.

По его словам, проектирование займет не меньше года, а само строительство — до двух лет. Таким образом, центр может появится уже через три года.

В музее будут проводить выставки, кинопоказы и концерты, а еще там откроют кафе и сувенирный магазин. Сейчас в Мясном проходят летние школы для кинематографистов, организованные Международным центром Тарковского.

Андрей Тарковский — один из самых известных советских режиссеров. В прошлом году стало известно, что Кирилл Серебренников снимет о нем мини-сериал по собственному же сценарию.