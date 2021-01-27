Умер актер «Гоголь-центра» Андрей Болсунов

На 53-м году жизни умер актер московского «Гоголь-центра» Андрей Болсунов. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте театра.

«Мы запомним Андрея как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера», — говорится в сообщении.

Коллектив театра также выразил соболезнования семье и близким актера. Причина его смерти не уточняется.

Андрей Болсунов знаком зрителям «Гоголь-центра» по таким спектаклям, как «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр», «Пробуждение весны», «Страх». Он служил в театре с 1993 года, когда тот еще был Московским драмтеатром имени Гоголя.