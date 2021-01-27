Дети, пережившие неблагоприятный опыт, выбирают такого же партнера в зрелом возрасте

Ученые Уппсальского университета опросили 818 семейных пар и выяснили, что у большинства партнеров одинаковый неблагоприятный детский опыт (НДО). Результаты исследования опубликовал Science Daily.

Среди опрошенных 9% мужчин и 11% женщин столкнулись с сильным негативным опытом в детстве. Это могло быть насилие, развод родителей, психические расстройства или зависимости. Оказалось, что 59% респондентов выбирают партнеров с похожим прошлым, иногда даже не подозревая об этом.

«Последствия связаны с тяжелым токсическим стрессом, который влияет на центральную нервную систему и другие органы детей в период их взросления. НДО оказывает негативное влияние на жизнь и здоровье людей вплоть до пожилого возраста, а также может влиять и на следующее поколение», — объяснил автор исследования Пер Кристианссон.

Ученые выделили ряд факторов, которые влияют на взросление ребенка. Это может быть плохое образование, низкий доход, ссоры с партнером, лишний вес, зависимость от курения, плохая самооценка или высокий уровень тревожности.