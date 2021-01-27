Минпросвещения будет проводить всероссийские родительские собрания, чтобы дети не ходили на митинги

Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил ежемесячно проводить воспитательную работу с учениками и их родителями в школах, сообщает «Интерфакс». По его словам, это нужно для борьбы с вовлечением детей в протестные акции.

Помимо борьбы с несанкционированными митингами, это должно помочь стабилизировать взаимоотношения учеников и работников в учебных заведениях. Также Кравцов предложил проводить на собраниях работу с цифровой средой, вероятно, чтобы дистанционная учеба давалась проще. Для директоров разработали курсы повышения квалификации.

«Это комплексная работа. Нет одного решения. Нужно работать с семьей, вести работу с родителями, с директорами школ. Мы запланировали ежемесячно проводить всероссийские родительские собрания — впервые, такого никогда не было», — сказал глава ведомства.

18 января ученики с 1-го по 11-й класс вернулись к обучению в обычном режиме. Вместе с отменой дистанционки мэрия Москвы сняла блокировку транспортных карт учащихся. При выявлении случая инфекции весь класс будет временно переведен на удаленное обучение.