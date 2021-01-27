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Женщину, которую росгвардеец ударил на мтитинге, госпитализировали повторно

Семён Гудошников
Сегодня в 13:00

Жительницу Петербурга Маргариту Юдину, которую росгвардеец ударил ногой в живот, госпитализировали повторно. Ей стало хуже после визита прокуратуры и органов опеки, говорится на сайте правозащитной «Команды 29».

«Мы приехали практически одновременно с прокуратурой и органами опеки, которых опознали дети Маргариты. Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из‑за забора. Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что „цель никак не связана с последними событиями“. Тем не менее, такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января», — заявил адвокат Евгений Смирнов.

«Вечером 26 января юристы Команды 29 привезли подзащитную в Петербург из Луги, и вызвали скорую. Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга», — отметили в «Команде 29».

Юрист Валерия Ветошкина уточнила «МБХ медиа», что адвокатам «Команды 29» пришлось везти Юдину в больницу самостоятельно из‑за проблем с вызовом скорой в Луге. По ее словам, у женщины головокружение и головные боли.

Юдина решила обратиться в следственный комитет с требованием привлечь ударившего ее росгвардейца к ответственности по статье 286 УК (Превышение должностных полномочий). «То, что сотрудник извинился перед подзащитной, еще не означает, что инцидент исчерпан», — отметил ее адвокат. Кроме того, женщина подаст в суд иск о взыскании морального и материального вреда с государства.

Сотрудник Росгвардии ударил Юдину ногой в живот на акции 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального. В это время правоохранители вели по Невскому проспекту одного из задержанных митингующих. Женщина спросила у сотрудников: «Зачем вы его схватили, ребята?».

После этого один из росгвардейцев ударил Юдину в живот, она упала и ударилась головой об асфальт. С черепно-мозговой травмой женщину доставили в реанимацию НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Вечером следующего дня пострадавшую выписали.

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