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Более 30 британских полицейских оштрафуют за стрижку на рабочем месте

Виктория Шанина
Сегодня в 13:11

В отделении полиции Лондона Bethnal Green 31 полицейскому выписали штрафы на 200 фунтов стерлингов за стрижку во время рабочего дня. Вызов профессионального парикмахера стал нарушением коронавирусных ограничений, сообщает РИА «Новости».

«Двое полицейских, которые участвовали в организации этого мероприятия, были уведомлены о том, что в отношении них проводится расследование в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей», — написано в заявлении полиции.

В Британии в начале ноября уже в третий раз был введен строгий общенациональный карантин. В стране закрыты все магазины, кроме продовольственных, парикмахерские и салоны красоты.

15 января более ста людей вышли поиграть в снежки в лондонском Гайд-парке. По словам одного из участников, люди соскучились по веселью. Полиция посчитала это нарушением локдауна и разогнала толпу.

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