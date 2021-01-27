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Раскрыты имена первых космических туристов, которые полетят на корабле Илона Маска

Виктория Шанина
Сегодня в 12:09

Компания Axiom Space, которую основал экс-глава NASA Майкл Суффредини, объявила имена первых космических туристов, которые полетят на корабле Илона Маска Crew Dragon.

Командиром корабля станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия. В качестве пилота полетит предприниматель из США Ларри Коннор, а канадский инвестор Марк Пати и бизнесмен из Израиля Эйтан Стиббе возьмут на себя роли специалистов. В рамках миссии Ax-1 экипаж проживет на МКС восемь дней.

«Это собрание пионеров — первый в своем роде космический экипаж — представляет собой решающий момент в вечном стремлении человечества к исследованиям и прогрессу, — делится Лопес-Алегрия. — Я с нетерпением жду возможности возглавить эту команду и их следующий значимый и продуктивный вклад в человеческую историю как на орбите, так и на родине».

В 2020 году NASA решило отправить на МКС Тома Круза для съемок фильма. Он должен полететь на таком же корабле Crew Dragon в октябре 2021 года.

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