В Госдуме предложили конфисковывать животных за жестокое обращение

Депутаты Госдумы дополнят законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными положением о конфискации питомцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Конфисковывать животных предлагают в трех случаях — за жестокое обращение с питомцами, за содержание животных, которых частным лицам держать нельзя (лев, пума, тигр и другие) и за несоблюдение требований к использованию животных в цирках и зоопарках.

Как отметил Бурматов, сейчас даже если факт нарушения доказан процедуры изъятия животных у живодера нет. «Резонансными стали случаи, когда животное, над которым живодер издевался, над которым он надругался, остается у этого же человека, поскольку нет процедуры изъятия», — пояснил он.

Куда направят конфискованных животных и будут ли их дальнейшие условия содержания прописаны в законопроекте Бурматов не уточнил.

Правительство собирается внести законопроект в Госдуму весной. В текущей редакции он предполагает штрафы до 100 тыс. рублей за жестокое обращение с питомцами, до 30 тыс. рублей за несоблюдение требований по содержанию животных и до 50 тыс. рублей за нарушения в приютах.

Штрафы предлагают установить и за содержание животных, которых держать нельзя, нарушения при использовании животных в культурно-зрелищных мероприятиях и работу зоопарков без лицензии.