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Основатель Amazon потребовал 1,7 млн долларов за слив его обнаженных фото

Виктория Шанина
Сегодня в 11:26

Один из богатейших людей мира Джефф Безос подал в суд на брата бывшей возлюбленной за то, что в 2019 году он продал таблоиду National Enquire его переписку с девушкой, в том числе обнаженные фото. Предприниматель потребовал компенсацию в размере 1,7 млн долларов, сообщает Bloomberg.

Майкл Санчес передал личную информацию газете за 200 тыс. долларов, за что Безос назвал его предателем, сказав, что тот «угрожал раскрытием и публичным освещением частных дел». Санчес заявил, что это не он передал фотографии. Он подал ответный иск, потребовав компенсацию в 400 тыс. долларов за ложные обвинения.

В 2020 году Джефф Безос занял первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние на тот момент оценивалось в 113 млрд долларов. В 2021 году его обогнал Илон Маск, который заработал 185 млрд долларов — всего на 1 миллиард больше, чем Безос.

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