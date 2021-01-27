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Компания Apple вернула себе звание самого дорогого бренда в мире

Виктория Шанина
Сегодня в 10:17

Независимая компания по оценке бизнеса Brand Finance представила список самых дорогих брендов мира в 2021 году. Впервые за пять лет первое место заняла Apple.

По оценке экспертов, Apple стоит 263,4 миллиарда долларов. Это лишь вторая компания за всю историю рейтинга, которая превысила отметку в 200 миллиардов. Первой стал Amazon в 2018 году и держал планку до 2020 года. Сейчас его стоимость оценивается в 254,2 миллиарда долларов.

На третьем месте рейтинга оказался Google и его 191,2 миллиард долларов — за год он подорожал всего на 1%. «Немного отставая от конкурентов в плане диверсификации, Google, в результате пандемии, впервые в истории зафиксировал снижение доходов», — пояснили аналитики Brand Finance. Реклама составляла большую часть доходов компании, но из‑за пандемии сократились маркетинговые бюджеты.

Самым дорогим российским брендом Brand Finance признал «Сбер». Это звание банк удерживает с 2017 года. В рейтинге 2021 года он занял 180-е место. На 304-ю строчку попал «Газпром», еще ниже — «Лукойл» (360-е место).

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