Деми Ловато снимется в комедии о расстройствах пищевого поведения

Американская актриса и певица Деми Ловато снимется в комедийном проекте «Hungry» («Голодные»), который разрабатывает телесеть NBC. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Артистка сыграет одну из участниц группы помощи людям с расстройствами пищевого поведения. Вместе со своими друзьями она попытается справится с болезнью и найти, по словам издания, «любовь, успех и ту самую вещь в холодильнике, которая сделает все лучше».

Сценарий шоу напишет ситком-автор Сюзанна Мартин, работавшая ранее над сериалами «Уилл и Грейс», «Красотки в Кливленде» и «Фрейзер». Продюсерами проекта выступят сами Ловато и Мартин, а также Шон Хейс, Тодд Миллинер, Скутер Браун, Джеймс Шин и Скотт Мэнсон.

Пока неизвестно, в каком формате будет реализована комедия. Если она станет сериалом, «Голодные» окажутся первым регулярным телепроектом для Ловато с тех пор, как она покинула Disney Channel и ситком «Дайте Санни шанс» десять лет назад.

Недавно Деми Ловато выступила на инаугурации президента США Джо Байдена. Там она исполнила трек «Lovely Day». В 2020 году артистка также появилась в совместном клипе с Сэмом Смитом «Iʼm Ready» и в комедии Netflix «Евровидение: История огненной саги».

Ловато известна своей открытостью в отношении преследующих ее психических расстройств. Актриса сталкивалась с затяжной депрессией, биполярным расстройством и нарушениями пищевого поведения — анорексией и булимией.

«Афиша Daily» рассказывала истории других девушек, борющихся с пищевыми расстройствами, а также взяла интервью у мужчины, которому удалось победить анорексию.