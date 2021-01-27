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Калифорнийские ученые обнаружили в океане токсин, опасный для морских выдр

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:47

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе обнаружили в океане токсин, вызывающий сердечные заболевания и преждевременную смерть у морских выдр. Об этом сообщил портал EurekAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Harmful Algae.

Специалисты выяснили, что домоевая кислота может привести к исчезновению каланов в южных водах. Этот нейротоксин, как рассказали ученые, образуется при цветении водорослей в слишком теплой воде и заражает крабов и моллюсков, которыми питаются выдры.

В 2015 году в Великобритании из‑за появления домоевой кислоты пришлось приостановить крабовый промысел у мыса Дангенесс. Таких ситуаций, по прогнозам специалистов, станет только больше с ростом температуры Мирового океана.

Экологи выяснили, что 34 из 48 умерших в Калифорнии в 2001–2016 годах диких каланов погибли из‑за болезней сердца. Исследование показало, что воздействие домоевой кислоты увеличивает риск смерти морской выдры от сердечного недуга в 1,7 раза.

Еще в большей опасности те особи, которые потребляют много крабов и моллюсков и, соответственно, накапливают токсин в своих тканях. Риск летального исхода для таких животных в 2,5 раза выше.

Кроме того, ученые выявили тревожную и неожиданную, по их словам, тенденцию. Домоевая кислота оказалась особенно вредна для молодых выдр, достигших возраста размножения. Именно их выживание особенно важно для роста популяции, поясняют специалисты.

«Это повод для тревоги в долгосрочной перспективе восстановления популяции южных морских выдр — вида, который находится под угрозой. Исследование подчеркивает, что домоевая кислота — угроза, которая никуда не денется. Это токсин пищевой сети, и он довольно распространен», — сказала участница работы и ветеринар Меган Мориарти.

Температура Мирового океана стремительно повышается. В 2020 году верхние слои воды прогрелись до рекордного за 50 лет уровня. К этому привело изменение климата, подробнее о котором можно почитать в книге «Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления» — главу из нее, посвященную океанам, можно найти здесь.

Накануне голливудский актер и экоактивист Леонардо Ди Каприо обратился к президенту США с просьбой включиться в борьбу с климатическим кризисом, до момента необратимости которого осталось, по подсчетам немецких ученых, менее семи лет.

В декабре 2020 года Новая Зеландия ввела режим чрезвычайной ситуации из‑за изменения климата. Оно может привести к наводнениям, лесным пожарам, повышению уровня моря и проблемам доступности воды в стране. Также климатический кризис ставит под угрозу существование тропических лесов Амазонии, вызывает таяние ледников даже на Эвересте и ведет к вымиранию многих животных, в том числе шмелей, соловьев и китов.

Узнать, как помочь планете справиться с экологической катастрофой, можно узнать из документального сериала Гринписа и интервью с активисткой Ирой Козловской. Также можно почитать истории волонтеров ООН, статью Дарьи Василевской об экофеминизме и посмотреть недавно вышедшие фильмы о природе и ее защите.

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