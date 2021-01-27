Билли Айлиш раскритиковали за незнание цен. Певица случайно заказала 70 коробок хлопьев вместо одной

Американская певица Билли Айлиш заказала 70 коробок хлопьев для завтрака вместо одной, потому что ничего не знает о ценах на продукты. Об этом она рассказала Vanity Fair.

Признание о забавной случайности, произошедшей с поп-звездой, вызвало критику у некоторых ее поклонников. Они упрекнули Айлиш в слишком богатой жизни и оторванности от реальности.

Артистка часто рассказывает о своих простых буднях в Лос-Анджелесе, где она по-прежнему живет вместе со своей семьей и хранит награды «Грэмми» «прямо на полке». Однако покупка продуктов во время пандемии оказалась для нее непростой задачей.

«Я пыталась заказать одну коробку Froot Loops (бренд сладких разноцветных кукурузных колечек — Прим. ред.) и думала „О да, конечно. Это стоит 35 долларов“. Я не знала, что это дорого. Я заказала 70 коробок», — рассказала Айлиш.

Певица объясняет незнание примерной стоимости тех или иных товаров тем, что «никогда раньше не была взрослой» и «выросла без денег». Но некоторым читателям издания ее слова показались неискренними.

«Билли Айлиш утверждает, что выросла без денег и не знала, сколько стоят вещи. Она не понимала, что 35 долларов за коробку хлопьев — это дорого. Я называю это чушью. Я была бедна всю мою жизнь. Я могу гарантировать вам, что единственное, что знает бедный человек — это что сколько стоит», — сказала одна девушка в твиттере.

«Окей, Билли Айлиш, мы понимаем, что ты богата, но хлопья не стоят и 25 долларов. Уверена, ты бывала внутри супермаркета прежде и видела, что никакая еда не стоит больше 25 долларов», — добавила другая пользовательница соцсети.

«Билли Айлиш уже настолько богата, что потеряла связь (с реальностью)? Или она никогда и не знала, сколько что стоит?», — возмутился популярный блогер Перез Хилтон.

«Билли Айлиш, думающая, что коробка Froot Loops стоит 35 долларов — это не мило… Какого это — быть настолько оторванным от жизни, чтобы думать, будто это весело и возможно — быть таким богатым?», — отметила еще одна читательница издания.

На прошлой неделе Айлиш выпустила клип к саундтреку сериала «Эйфория». Песню «Lo vas a olvidar» поп-звезда записала вместе с певицей Розалией полностью на испанском языке.