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Билли Айлиш раскритиковали за незнание цен. Певица случайно заказала 70 коробок хлопьев вместо одной

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:21

Американская певица Билли Айлиш заказала 70 коробок хлопьев для завтрака вместо одной, потому что ничего не знает о ценах на продукты. Об этом она рассказала Vanity Fair.

Признание о забавной случайности, произошедшей с поп-звездой, вызвало критику у некоторых ее поклонников. Они упрекнули Айлиш в слишком богатой жизни и оторванности от реальности.

Артистка часто рассказывает о своих простых буднях в Лос-Анджелесе, где она по-прежнему живет вместе со своей семьей и хранит награды «Грэмми» «прямо на полке». Однако покупка продуктов во время пандемии оказалась для нее непростой задачей.

«Я пыталась заказать одну коробку Froot Loops (бренд сладких разноцветных кукурузных колечек — Прим. ред.) и думала „О да, конечно. Это стоит 35 долларов“. Я не знала, что это дорого. Я заказала 70 коробок», — рассказала Айлиш.

Певица объясняет незнание примерной стоимости тех или иных товаров тем, что «никогда раньше не была взрослой» и «выросла без денег». Но некоторым читателям издания ее слова показались неискренними.

«Билли Айлиш утверждает, что выросла без денег и не знала, сколько стоят вещи. Она не понимала, что 35 долларов за коробку хлопьев — это дорого. Я называю это чушью. Я была бедна всю мою жизнь. Я могу гарантировать вам, что единственное, что знает бедный человек — это что сколько стоит», — сказала одна девушка в твиттере.

«Окей, Билли Айлиш, мы понимаем, что ты богата, но хлопья не стоят и 25 долларов. Уверена, ты бывала внутри супермаркета прежде и видела, что никакая еда не стоит больше 25 долларов», — добавила другая пользовательница соцсети.

«Билли Айлиш уже настолько богата, что потеряла связь (с реальностью)? Или она никогда и не знала, сколько что стоит?», — возмутился популярный блогер Перез Хилтон.

«Билли Айлиш, думающая, что коробка Froot Loops стоит 35 долларов — это не мило… Какого это — быть настолько оторванным от жизни, чтобы думать, будто это весело и возможно — быть таким богатым?», — отметила еще одна читательница издания.

На прошлой неделе Айлиш выпустила клип к саундтреку сериала «Эйфория». Песню «Lo vas a olvidar» поп-звезда записала вместе с певицей Розалией полностью на испанском языке.

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