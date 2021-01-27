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Трансгендерный актер Эллиот Пейдж расстался с женой после трех лет брака

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:25

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж, известный по кинопроектам «Джуно», «Начало» и «Академия „Амбрелла“», расстался со своей женой Эммой Портнер после трех лет брака. Пара подала на развод, сообщил Daily Mail.

33-летний актер и 26-летняя танцовщица заявили, что фактически завершили свои отношения еще летом 2020 года, до каминг-аута Эллиота как трансгендерного мужчины. Теперь же супруги решили официально расторгнуть свой брак.

«После долгих размышлений и осторожных раздумий, мы приняли тяжелое решение развестись вследствие нашего разрыва прошлым летом. Мы предельно уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями», — рассказали они.

Пейдж и Портнер начали встречаться в 2017 году и поженились три года назад, в январе 2018 года, на тайной церемонии. На тот момент Пейдж еще позиционировал себя как девушку и лесбиянку.

В декабре 2020 года актер заявил, что он — трансгендерный мужчина, и попросил больше не называть его по имени Эллен. Эмма Портнер поддержала его решение.

«Я так горжусь Эллиотом. Транс, квир и небинарные люди — подарок этому миру. Я также прошу о терпении и приватности, но присоединяйтесь ко мне в пылкой поддержке транс-жизни каждый день. Существование Эллиота — это дар сам по себе. Сияй, милый Э. Люблю тебя так сильно», — написала тогда танцовщица.

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