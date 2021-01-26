Генеральным секретарем ПАСЕ впервые назначили женщину

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) впервые избрали генеральным секретарем организации женщину. Ей оказалась гречанка Деспина Хатзивасилиу-Цовилис, сообщил ТАСС.

За кандидатуру Хатзивасилиу-Цовилис проголосовали более 96% депутатов. Политик хорошо знакома коллегам, она работала в ПАСЕ на протяжении 20 лет, в частности, в Мониторинговом и Политическом комитете.

В целом, карьера в Совете Европы для избранного генсека началась почти 30 лет назад. В 1993 году Хатзивасилиу-Цовилис вступила в Европейскою комиссию по правам человека. На свою новую должность она выйдет с 1 марта 2021 года.

Генеральным секретарем организации Хатзивасилиу-Цовилис будет в течение следующих пяти лет. На посту она сменит польского политика Войцеха Савицкого — он руководил секретариатом ПАСЕ с 2010 года.

«Для меня это большая честь — доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация — я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить ее влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами», — сказала будущий генсек.