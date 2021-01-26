Сэм Корлетт из «Леденящих душу приключений Сабрины» сыграет в продолжении «Викингов» от Netflix

Австралийский актер Сэм Корлетт, известный по роли в шоу «Леденящих душу приключений Сабрины» примет участие в съемках продолжения сериала «Викинги». Об этом с твиттере сообщил стриминговый сервис Netflix.
Он сыграет Лейфа Эрикссона, правителя Гренландии и мореплавателя, который добрался до Северной Америки за пять веков до ее «открытия» Христофором Колумбом. «Викинги: Вальгалла» расскажут о событиях, которые произошли через 100 лет после оригинального сериала.
К актерскому составу проекта также присоединятся Фрида Густавссон («Сновидение», «Ведьмак»), Лео Сутер («Виктория», «Сэндитон»), Йоханнес Йоханнессон («Игра престолов», «Последнее королевство»), Полианна Макинтош («Экзамен», «Ходячие мертвецы») и другие.
Ранее стало известно, что создатель «Викингов» Майкл Херст разработает для History Chanel еще один исторический проект. Он снимет мини-сериал об эпидемии бубонной чумы в XVII веке.