Сэм Корлетт из «Леденящих душу приключений Сабрины» сыграет в продолжении «Викингов» от Netflix

Австралийский актер Сэм Корлетт, известный по роли в шоу «Леденящих душу приключений Сабрины» примет участие в съемках продолжения сериала «Викинги». Об этом с твиттере сообщил стриминговый сервис Netflix.

Он сыграет Лейфа Эрикссона, правителя Гренландии и мореплавателя, который добрался до Северной Америки за пять веков до ее «открытия» Христофором Колумбом. «Викинги: Вальгалла» расскажут о событиях, которые произошли через 100 лет после оригинального сериала.