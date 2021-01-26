В Северной Корее запретили южнокорейский сленг. За его использование грозит 15 лет тюрьмы

В Северной Корее в рамках закона «против внешнего влияния и культурной экспансии» запретили использовать южнокорейский сленг, сообщает издание Rimjin-gang. Того, кто нарушит это правило, могут посадить в тюрьму на 15 лет.

Власти недовольны, что молодежь КНДР использует слова oppa («старший брат») и dong-saeng («младшая сестра») не в значении кровных родственников, а называет так близких друзей, как делают в Южной Корее.

В стране даже создали специальные патрули, которые могут потребовать на улице у прохожих их смартфон и проверить, нет ли в переписках южнокорейских выражений. Тех, кого поймают на нарушении, могут заподозрить в просмотре запрещенных сериалов и вызвать на допрос.

Помимо сленга закон запрещает южнокорейские книги, музыку, фильмы и телевидение. За просмотр или прослушивание такого контента могут осудить также на 15 лет, а за ввоз запрещенных материалов из этой страны грозит пожизненное заключение.